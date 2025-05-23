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Опубликовано 23 мая 2025, 00:45
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Apple обновила прошивку наушников AirPods Max, но о ней ничего не известно

Это подход компании
Компания Apple выпустила новую версию прошивки наушников AirPods Max. Текущая прошивка 7E101 обновлена до версии 7E108.
Apple обновила прошивку наушников AirPods Max, но о ней ничего не известно

© Apple / Macrumors

При этом вендор не опубликовал детали обновления, поэтому о каких-либо изменениях ничего не известно, что типично для подхода Apple. Предполагается, что обновление направлено на повышение стабильности работы устройства и исправление мелких ошибок, возможно, связанных с новыми функциями, такими как несжатый звук (lossless audio) и ультранизкая задержка.

Пользователи могут установить прошивку, убедившись, что AirPods Max находятся рядом с подключённым iPhone, iPad или Mac с Wi-Fi и подключены к зарядному устройству. Процесс обновления займёт до 30 минут. Чтобы проверить текущую версию прошивки, пользователи могут перейти в раздел «Настройки», Bluetooth и нажать кнопку «Информация» рядом с иконкой AirPods Max в открывшемся меню.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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