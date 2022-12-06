Apple оказалась мировым лидером по продажам наушников

Как сообщается, Apple сохранила лидерство в сегменте наушников и на сегодняшний день получила почти треть рынка — 30,9%. Самыми продаваемыми являются AirPods. Всего за третий квартал Apple продала 23,9 млн устройств. При этом Apple продала на 34% наушников больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось Samsung — 9,6% рынка. За отчётный период компания продала 7,4 млн наушников. Но поставки снизились на 15%.

Третье место заняла компания boAt.

Также сообщается, что беспроводные наушники — единственная категория, в которой наблюдался рост — на 6% в годовом соотношении, до 76,9 млн единиц.