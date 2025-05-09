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Опубликовано 09 мая 2025, 21:00
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Apple оснастит свои «умные» очки микрочипом собственной разработки

Этот чип основан на процессоре для Apple Watch
Инсайдер Марк Гурман сообщил, что группа разработчиков Apple работает над новыми чипами, которые станут основой для будущих устройств, включая «умные» очки, более мощные компьютеры Mac и серверы искусственного интеллекта для развития Apple Intelligence.
Apple оснастит свои «умные» очки микрочипом собственной разработки

© IdropNews / Martin Hajek

По словам Гурмана, компания достигла прогресса в разработке микрочипа для смарт-очков, что свидетельствует о намерении конкурировать с популярными очками Ray-Ban от *Meta Platforms Inc. В последние годы команда разработчиков кремния стала ключевым звеном в разработке продуктов Apple, заменив процессоры Intel Corp. на собственные чипы для Mac и работая над различными чипами для будущих устройств.

Известно, что новый процессор для очков Apple, базируется на чипах Apple Watch, обладает высокой энергоэффективностью и предназначен для управления камерами на очках. При этом чипы для очков модифицированы: в них удалили некоторые компоненты, чтобы ещё больше повысить энергоэффективность.

Гурман ссылается на свои источники в Apple: якобы массовое производство процессора для очков должно стартовать к концу следующего года или в 2027 году, «что говорит о том, что очки — в случае успеха — скорее всего, появятся на рынке примерно в ближайшие два года». Как и в случае с другими ключевыми чипами Apple, производством этих будет заниматься TSMC.

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