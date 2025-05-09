Apple оснастит свои «умные» очки микрочипом собственной разработки

По словам Гурмана, компания достигла прогресса в разработке микрочипа для смарт-очков, что свидетельствует о намерении конкурировать с популярными очками Ray-Ban от *Meta Platforms Inc. В последние годы команда разработчиков кремния стала ключевым звеном в разработке продуктов Apple, заменив процессоры Intel Corp. на собственные чипы для Mac и работая над различными чипами для будущих устройств.

Известно, что новый процессор для очков Apple, базируется на чипах Apple Watch, обладает высокой энергоэффективностью и предназначен для управления камерами на очках. При этом чипы для очков модифицированы: в них удалили некоторые компоненты, чтобы ещё больше повысить энергоэффективность.

Гурман ссылается на свои источники в Apple: якобы массовое производство процессора для очков должно стартовать к концу следующего года или в 2027 году, «что говорит о том, что очки — в случае успеха — скорее всего, появятся на рынке примерно в ближайшие два года». Как и в случае с другими ключевыми чипами Apple, производством этих будет заниматься TSMC.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.