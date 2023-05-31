Apple отказалась от выпуска разноцветных наушников AirPods

Apple отказалась от выпуска разноцветных наушников AirPodsИ пока неизвестно, почему
Инсайдер Kosutami сообщил, что Apple не выпустит наушники AirPods в разных цветах. Ранее компания заявляла о намерениях выпускать AirPods в разных цветах, кроме только белого.
Инсайдер отметил, что ему неизвестна причина отказа от этого решения, но объяснил, почему компания хотела запустить такую линейку аксессуаров. По словам Kosutami, Apple, кроме белого, должна была выпустить наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и чёрном цветах. Эти расцветки должны были соответствовать цветам корпуса iPhone 7.
Но после того, как эти версии наушников прошли все этапы разработки, от разных цветов отказались в пользу только белого.
«Apple планировала сделать наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и чёрном цветах помимо белого. Причина для разных цветов проста: в компании хотели, чтобы цвет аксессуара соответствовал цвету корпуса iPhone 7», — объяснил инсайдер.