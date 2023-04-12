Apple передумала выпускать новый фирменный монитор

По каким причинам это произошло, по словам Янга, неизвестно. Но ещё в прошлом году, по количеству закупаемых Apple матриц, всё указывало на активную разработку устройства.

Как отмечается, 27" монитор должен был стать чем-то средним между Apple Studio Display и более дорогим Pro Display XDR. Устройство должно было получить матрицу mini-LED и поддержку технологии ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 Гц.

Также неизвестно, выпустит ли Apple когда-либо этот монитор.