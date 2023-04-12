Apple передумала выпускать новый фирменный монитор

01:53, 12 апреля 2023
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Apple передумала выпускать новый фирменный мониторПочему, неизвестно
Инсайдер Росс Янг сообщил, что Apple отказалась от ранее запланированного выпуска 27" mini-LED монитора.
Фото: Macrumors.com/2023/04/10/apple-27-inch-mini-led-display-cancelled/
По каким причинам это произошло, по словам Янга, неизвестно. Но ещё в прошлом году, по количеству закупаемых Apple матриц, всё указывало на активную разработку устройства.
Как отмечается, 27" монитор должен был стать чем-то средним между Apple Studio Display и более дорогим Pro Display XDR. Устройство должно было получить матрицу mini-LED и поддержку технологии ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 Гц.
Также неизвестно, выпустит ли Apple когда-либо этот монитор.