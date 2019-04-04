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Apple представила совершенно беспроводные наушники Powerbeats Pro

Как AirPods, только круче

Компания Apple представила под брендом Beats новые наушники Powerbeats Pro серии Totally Wireless. Они получили ряд особенностей AirPods 2, но при этом предлагают дополнительные возможности.

В основе Powerbeats Pro лежит новый чип H1, представленный Apple с запуском AirPods 2. Он даёт возможность активации голосового помощника фразой «Привет, Siri», обеспечивает более стабильное соединение со смартфоном и другими устройствами, а также более быструю передачу данных.

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Наушники позиционируются как «настоящие спортивные», надёжно крепятся и подходят для интенсивных тренировок благодаря защите от влаги и пота.

Каждый наушник оснащён аккумулятором, заряда которого хватает на 9 часов воспроизведения музыки. Футляр для зарядки даёт возможность использовать наушники в общей сложности дольше 24 часов. Можно настроить вывод звука на оба наушника или только на один, левый или правый.

Продажи Powerbeats Pro начнутся в мае по цене 250 долларов США. В России за них придётся заплатить 18 990 рублей.

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