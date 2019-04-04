Apple представила совершенно беспроводные наушники Powerbeats Pro

Наушники позиционируются как «настоящие спортивные», надёжно крепятся и подходят для интенсивных тренировок благодаря защите от влаги и пота.

Каждый наушник оснащён аккумулятором, заряда которого хватает на 9 часов воспроизведения музыки. Футляр для зарядки даёт возможность использовать наушники в общей сложности дольше 24 часов. Можно настроить вывод звука на оба наушника или только на один, левый или правый.

Продажи Powerbeats Pro начнутся в мае по цене 250 долларов США. В России за них придётся заплатить 18 990 рублей.