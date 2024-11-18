Apple прекратила продажу адаптера для проводных наушников

Этот адаптер был представлен в 2016 году вместе с iPhone 7, когда Apple решила отказаться от традиционного разъема для наушников. В течение нескольких лет его включали в комплект с новыми iPhone, но с выходом модели iPhone XS в 2018 году компания перестала поставлять его в комплекте, предложив пользователям приобрести адаптер отдельно или воспользоваться другими решениями, такими как беспроводные AirPods.

С переходом iPhone 15 на разъем USB-C, что было анонсировано в прошлом году, Apple всё больше ограничивает продажи аксессуаров для Lightning. В онлайн-магазине компании теперь остаются только несколько адаптеров и кабелей для Lightning, включая аудиокабель для AirPods Max.