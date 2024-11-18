Apple прекратила продажу адаптера для проводных наушников

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:351 мин.
Apple прекратила продажу адаптера для проводных наушниковНа 3.5 мм
Адаптер Apple Lightning на 3.5 мм для наушников, вероятно, ушел в историю. Он стал недоступен в онлайн-магазине Apple в США и многих других странах, сообщает MacRumors. В некоторых европейских странах, таких как Франция, Дания и Швеция, адаптер всё ещё можно найти в продаже, однако его исчезновение из ряда рынков может символизировать конец эпохи для аксессуаров Lightning.
© Apple
Этот адаптер был представлен в 2016 году вместе с iPhone 7, когда Apple решила отказаться от традиционного разъема для наушников. В течение нескольких лет его включали в комплект с новыми iPhone, но с выходом модели iPhone XS в 2018 году компания перестала поставлять его в комплекте, предложив пользователям приобрести адаптер отдельно или воспользоваться другими решениями, такими как беспроводные AirPods.
С переходом iPhone 15 на разъем USB-C, что было анонсировано в прошлом году, Apple всё больше ограничивает продажи аксессуаров для Lightning. В онлайн-магазине компании теперь остаются только несколько адаптеров и кабелей для Lightning, включая аудиокабель для AirPods Max.