Apple внедрит в AirPods Pro 3 тест на акустическую герметичность

AirPods Pro 3 поставляются с новыми, более мягкими силиконовыми ушными вкладышами с поролоновой прокладкой, которые доступны в пяти размерах: XXS, XS, S, M и L. Размер XXS является новым и обеспечивает более точную посадку для более широкого круга пользователей.

Ключевым нововведением является датчик частоты сердечных сокращений, который требует тесного контакта с кожей для получения точных показаний, поэтому Apple и внедрила новый тест. Apple рекомендует располагать наушники под углом 45 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание датчика. Оптимальный размер ушной раковины для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) может отличаться от размера, необходимого для обеспечения звуконепроницаемости.

Чтобы выполнить тест на акустическую герметичность, нужно подключить AirPods Pro 3 к iPhone, совместимому с iOS 26, или iPad, совместимому с iPadOS 26, через настройки AirPods.