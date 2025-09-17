Фото, видео и аудио
Опубликовано 17 сентября 2025, 16:37
1 мин.

Apple внедрит в AirPods Pro 3 тест на акустическую герметичность

Для проверки прилегания амбушюр
Apple представила новую функцию под названием Acoustic Seal Test для своих AirPods Pro 3, на русском языке функция называется «Тест на акустическую герметичность». Функция помогает обеспечить наилучшее качество звука и активное шумоподавление, проверяя правильность посадки наушников — прилегание амбушюр к ушам. В новом документе поддержки Apple рекомендует начинать с ушных вкладышей среднего размера (M) и, при необходимости, переходить на большие (L) или меньшие (S) размеры.
Apple внедрит в AirPods Pro 3 тест на акустическую герметичность

© Apple

AirPods Pro 3 поставляются с новыми, более мягкими силиконовыми ушными вкладышами с поролоновой прокладкой, которые доступны в пяти размерах: XXS, XS, S, M и L. Размер XXS является новым и обеспечивает более точную посадку для более широкого круга пользователей.

Ключевым нововведением является датчик частоты сердечных сокращений, который требует тесного контакта с кожей для получения точных показаний, поэтому Apple и внедрила новый тест. Apple рекомендует располагать наушники под углом 45 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание датчика. Оптимальный размер ушной раковины для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) может отличаться от размера, необходимого для обеспечения звуконепроницаемости.

Чтобы выполнить тест на акустическую герметичность, нужно подключить AirPods Pro 3 к iPhone, совместимому с iOS 26, или iPad, совместимому с iPadOS 26, через настройки AirPods.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#AirPods
,
#AirPods Pro
,
#функции
,
#звук