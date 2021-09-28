Apple внезапно подняла цену на свои самые дешёвые наушники

Как отмечается, несмотря на то, что Beats Flex — беспроводные наушники, они всегда отличались низкой ценой. Почему Apple всё-таки подняла цену, до конца не понятно. Одна из возможных причин — изменение спроса и предложения. Причём цены изменились по всему миру, а не только в США.

Напомним, Beats Flex — беспроводные наушники, которые стали продолжением и развитием линейки Beats X. Отличаются наличием магнитов, с помощью которых можно соединять чашки для остановки воспроизведения. Как отмечается, удобны для использования вместе с Apple Watch, для воспроизведения аудио напрямую, без iPhone, а также для замены Lightning EarPod, которые ранее входили в комплект.

В России Beats Flex стоят 6490 рублей, по текущему курсу это $89.