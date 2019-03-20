Apple выпустила новые беспроводные наушники AirPods

Компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Новые AirPods с процессором Apple H1 работают без подзарядки на 50% дольше и поддерживают функцию голосового управления «Привет, Siri». Теперь они также доступны с беспроводным зарядным чехлом.

Новый процессор Apple H1, разработанный специально для наушников, повышает качество воспроизведения, ускоряет подключение к устройствам, продлевает работу в режиме разговора без подзарядки и обеспечивает поддержку функции голосового управления «Привет, Siri». Наушники продаются как со стандартным зарядным чехлом, так и с новым беспроводным зарядным чехлом стандарта Qi.

Наушники AirPods со стандартным зарядным чехлом продаются в официальном онлайн-магазине Apple по цене 13 490 рублей. Наушники с беспроводным зарядным чехлом предлагаются за 16 990 рублей. Отдельно беспроводной зарядный чехол можно заказать за 6 590 рублей.