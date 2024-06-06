Apple запатентовала версию кейса для AirPods с сенсорным экраном

По мнению инсайдеров из 9to5Mac, дизайн нового кейса напоминает плеер iPod Nano с сенсорным дисплеем на всю лицевую сторону. В запатентованной версии кейса экран может использоваться для управления звуком и музыкой, вызова Siri, просмотра сообщений, погоды и для других функций.

При этом наличие патента всё же не говорит о том, что Apple запустит эту версию кейса в производство.