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Опубликовано 06 июня 2024, 17:15
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Apple запатентовала версию кейса для AirPods с сенсорным экраном

С дизайном как у iPod Nano
Apple внесла изменения в патент на кейс для беспроводных наушников AirPods с сенсорным экраном. Эту версию компания запатентовала ещё в 2022 году, но сейчас внесла некоторые изменения, что может говорить о заинтересованности вендора в этой разработке.
Apple запатентовала версию кейса для AirPods с сенсорным экраном
© 9to5mac.com

По мнению инсайдеров из 9to5Mac, дизайн нового кейса напоминает плеер iPod Nano с сенсорным дисплеем на всю лицевую сторону. В запатентованной версии кейса экран может использоваться для управления звуком и музыкой, вызова Siri, просмотра сообщений, погоды и для других функций.

При этом наличие патента всё же не говорит о том, что Apple запустит эту версию кейса в производство.