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Опубликовано 20 августа 2024, 21:09
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Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением

Есть как полноразмерные, так и TWS-модели
Китайский производитель цифровых аксессуаров Baseus представил новые модели беспроводных наушников на российском рынке. В линейке полноразмерных наушников появились Bowie H1 Pro и Bass 30 Max.
Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением
© Baseus

Bowie H1 Pro оснащены гибридным шумоподавлением ANC до -48 дБ, что обеспечивает отличное качество звука даже в шумной обстановке. Модели поддерживают кодек LHDC с сертификацией Hi-Res и имеют до 60 часов работы с шумоподавлением. Ключевые технологии включают иммерсивную пространственную акустику BISA и Smart-Connect для одновременного подключения к двум устройствам. Цена — 7 490 рублей.

Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением
© Baseus

Baseus Bass 30 Max предлагают улучшенные басы с помощью мембраны диаметром 40 мм и технологии Bass Enhancement. Эти наушники также обеспечивают шумоподавление и могут работать до 50 часов. Рекомендованная розничная цена составляет 3 290 рублей.

Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением
© Baseus

В сегменте TWS-наушников представлены модели Bowie MA20 и Bowie 30. MA20 обладают активным шумоподавлением -48 дБ и влагозащитой IPX6, работая до 8 часов с зарядным кейсом до 38 часов. Bowie 30 выделяются цифровым дисплеем на кейсе, активным шумоподавлением -50 дБ и влагозащитой IPX4. Время работы достигает 65 часов. Обе модели стоят 5 490 рублей.

Новинки можно приобрести в официальных магазинах на Ozon и Wildberries.

Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением
© Baseus