Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением

Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлениемЕсть как полноразмерные, так и TWS-модели
Bowie H1 Pro оснащены гибридным шумоподавлением ANC до -48 дБ, что обеспечивает отличное качество звука даже в шумной обстановке. Модели поддерживают кодек LHDC с сертификацией Hi-Res и имеют до 60 часов работы с шумоподавлением. Ключевые технологии включают иммерсивную пространственную акустику BISA и Smart-Connect для одновременного подключения к двум устройствам. Цена — 7 490 рублей.
Baseus Bass 30 Max предлагают улучшенные басы с помощью мембраны диаметром 40 мм и технологии Bass Enhancement. Эти наушники также обеспечивают шумоподавление и могут работать до 50 часов. Рекомендованная розничная цена составляет 3 290 рублей.
В сегменте TWS-наушников представлены модели Bowie MA20 и Bowie 30. MA20 обладают активным шумоподавлением -48 дБ и влагозащитой IPX6, работая до 8 часов с зарядным кейсом до 38 часов. Bowie 30 выделяются цифровым дисплеем на кейсе, активным шумоподавлением -50 дБ и влагозащитой IPX4. Время работы достигает 65 часов. Обе модели стоят 5 490 рублей.
Новинки можно приобрести в официальных магазинах на Ozon и Wildberries.