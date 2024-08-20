Baseus привезли в Россию недорогие наушники с шумоподавлением

В сегменте TWS-наушников представлены модели Bowie MA20 и Bowie 30. MA20 обладают активным шумоподавлением -48 дБ и влагозащитой IPX6, работая до 8 часов с зарядным кейсом до 38 часов. Bowie 30 выделяются цифровым дисплеем на кейсе, активным шумоподавлением -50 дБ и влагозащитой IPX4. Время работы достигает 65 часов. Обе модели стоят 5 490 рублей.

Новинки можно приобрести в официальных магазинах на Ozon и Wildberries.