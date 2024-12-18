Фото, видео и аудио
Опубликовано 18 декабря 2024, 05:15
1 мин.

Blackmagic запустила продажи 3D-камеры для шлема Apple Vision Pro

Камера стоит $30 тысяч
Компания Blackmagic, известный австралийский производитель электроники для вещания и видеопроизводства, начала принимать предзаказы на иммерсивную камеру URSA Cine Immersive, которая предназначена для создания видео для XR-гарнитуры Vision Pro от Apple.
Blackmagic запустила продажи 3D-камеры для шлема Apple Vision Pro

© Blackmagic

Камера была представлена летом 2024 года. Устройство получило стереоскопический 3D-объектив с двумя 8K-датчиками, которые обеспечивают захват видео с углом обзора 180 градусов.

URSA Cine Immersive от Blackmagic позволяет записывать пространственный звук и видео с частотой до 90 кадров в секунду. Полученный ролик сохраняется с разрешением 8160 x 7200. Также обеспечиваются 16 ступеней динамического диапазона для высокой детализации и точности цветопередачи.

В комплекте с камерой поставляются два 5 сенсорных HDR-экрана, а также внешний цветной ЖК-экран. Поддерживаются несколько интерфейсов для подключения 12G-SDI, аудиопорты 10G Ethernet, USB-C и XLR и 8-контактный разъём Lemo для питания.

Цена камеры в США — $30 тысяч, в рублях по курсу — 3,08 млн.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#гарнитура
,
#Vision Pro
,
#3d
,
#видеокамера