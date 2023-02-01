Bluetooth-колонка Apple HomePod портит деревянную мебель. Со старыми моделями такого не было

Колонка HomePod оставляет на деревянной мебели и полах белые разводы от силиконовой подкладки, используемой для уменьшения вибрации. Эта же проблема существовала и в HomePod 2018 года.

Зато ничего подобного не наблюдается в колонках HomePod mini — в этих устройствах используется пластиковое дно.

Также Браунли обратил внимание, что колонки второго поколения оставляют более блеклые следы, чем модель первого поколения. Причём Apple признала проблему ещё после выхода модели первого поколения 2018 года и посоветовала пользователям не устанавливать колонки на деревянных поверхностях, чтобы их не портить.