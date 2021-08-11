Bluetooth-наушники впервые обошли проводные модели по продажам в России

Согласно отчёту, в этой категории российский покупатель, как оказалось, отдаёт предпочтение «по-настоящему беспроводному стерео» — внутриканальным TWS-наушникам, которые не соединяются между собой ни проводом, ни обручем. В компании отмечают, что каждый 4-й из 10-ти купленных беспроводных наушников приходился на эти модели. Спрос вырос на 90% в соотношении с таким же периодом в прошлом году. На втором месте оказались bluetooth-наушники. В этом году таких моделей было продано 5,2 млн штук, или на 44% больше, чем в прошлом.