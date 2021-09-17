Бюджетные наушники-"затычки" Sony с шумоподавлением рассекречены до премьеры

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Бюджетные наушники-"затычки" Sony с шумоподавлением рассекречены до премьерыЗащита от воды и приличное время автономной работы
Новая пара наушников от Sony появилась на сайте американской сети магазинов Walmart. Они меньше и гораздо дешевле, чем Sony WF-1000XM4.
WF-C500 (именно так называются новые наушники), судя по опубликованным изображениям, заметно потеряли в размерах, если сравнивать их с флагманскими полностью беспроводными наушниками от Sony. При этом инженерам удалось сохранить и защиту от воды, и активное шумоподавление, и неплохое время работы - 10 часов от одного заряда (20 вместе с кейсом).
Розничная цена еще не представленных Sony WF-C500 — 79,99 долларов. На данный момент нет информации о том, в каких странах будут продаваться наушники, и как скоро начнутся их продажи.