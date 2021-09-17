Бюджетные наушники-"затычки" Sony с шумоподавлением рассекречены до премьеры

WF-C500 (именно так называются новые наушники), судя по опубликованным изображениям, заметно потеряли в размерах, если сравнивать их с флагманскими полностью беспроводными наушниками от Sony. При этом инженерам удалось сохранить и защиту от воды, и активное шумоподавление, и неплохое время работы - 10 часов от одного заряда (20 вместе с кейсом).