Canon готовит флагманскую камеру на 75 Мп

В сети появились подробности о готовящейся к выпуску флагманской беззеркальной камере компании Canon. Информацией поделился пользователь ресурса Personal-view.

По данным источника, модель под названием Canon EOS R L (Landscape) предназначена для пейзажной съёмки. Камера оснащается 75-мегапиксельным полнокадровым CMOS-сенсором с системой автофокусировки Dual Pixel.

Предусмотрен режим супер-высокого разрешения с использованием двойных пикселей и сдвига сенсора — разрешение может достигать 400 Мп. Также сдвиг сенсора будет использоваться для стабилизации.

Скорость серийной съёмки невысока — 5-6 кадров в секунду. Также камере обещан «очень хороший» видоискатель на уровне полнокадровых камер Panasonic, двойной слот для карт памяти, а также новые режимы эмуляции пленок Canon.

Выпуск Canon EOS R L можно ожидать только в 2020 году.