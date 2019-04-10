Canon выпустила рекордную камеру

Компания Canon представила недорогую компактную зеркальную камеру EOS 250D (в Северной Америке она называется Rebel SL3). Она приходит на смену модели EOS 200D (Rebel SL2).
По словам производителя, это самая лёгкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном. Вес камеры составляет 449 граммов, а размеры — 122,4 x 92,6 x 69,8 мм.
Canon EOS 200D оснащается 24,1-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C (22,3 x 14,9 мм), процессором DIGIC 8, поддерживается светочувствительность до 51 200 ISO, 9-точечная автофокусировка, серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду и видео 4K со скоростью 24 кадра в секунду. Поддерживается Dual Pixel CMOS AF в живом режиме с обнаружением лиц и отслеживанием, по подвижной зоне.
Сенсорный TFT-экран Clear View II обладает переменным углом наклона и диагональю 3 дюйма. Камера поддерживает беспроводные соединения Bluetooth и Wi-Fi.
Камера Canon EOS 250D доступна в трех стильных цветах: черном, белом и серебристом. EOS 250D предлагается за 550 евро без объектива в комплекте. Продажи начнутся в конце апреля.