Canon выпустила рекордную камеру

По словам производителя, это самая лёгкая в мире цифровая зеркальная камера с поворотным экраном. Вес камеры составляет 449 граммов, а размеры — 122,4 x 92,6 x 69,8 мм.

Canon EOS 200D оснащается 24,1-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C (22,3 x 14,9 мм), процессором DIGIC 8, поддерживается светочувствительность до 51 200 ISO, 9-точечная автофокусировка, серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду и видео 4K со скоростью 24 кадра в секунду. Поддерживается Dual Pixel CMOS AF в живом режиме с обнаружением лиц и отслеживанием, по подвижной зоне.

Сенсорный TFT-экран Clear View II обладает переменным углом наклона и диагональю 3 дюйма. Камера поддерживает беспроводные соединения Bluetooth и Wi-Fi.

Камера Canon EOS 250D доступна в трех стильных цветах: черном, белом и серебристом. EOS 250D предлагается за 550 евро без объектива в комплекте. Продажи начнутся в конце апреля.