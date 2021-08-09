Цена новых наушников Samsung с шумоподавлением утекла в сеть для релиза

По инсайдерским сообщениям, размеры Buds 2 составляют 50 x 50 x 28 мм, а вес — 51,5 грамма. Характеристики, делающие их похожими на более дорогую модель — водонепроницаемая система IPX7, а также длительное время автономной работы, до 28 часов. Кроме того, Buds 2 получат 11-мм НЧ-динамик и 6,5-мм твиттер. Сама собой, в них будет функция активного шумоподавления.

Ожидается, что Galaxy Buds 2 будут официально анонсированы 11 августа наряду с флагманами Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и двумя новыми моделями Galaxy Watch 4. Предполагается, что стоить они будут 149 евро в Европе и около $150 в США. Придут ли они в Россию, не сообщается.