Цена новых наушников Samsung с шумоподавлением утекла в сеть для релиза

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Цена новых наушников Samsung с шумоподавлением утекла в сеть для релизаКак и некоторые характеристики
На французском сайте Amazon, до официальной презентации, на несколько дней появилась реклама будущих беспроводных наушников Galaxy Buds 2. У этих гаджетов множество функций Buds Pro, несмотря на более низкую стоимость.
По инсайдерским сообщениям, размеры Buds 2 составляют 50 x 50 x 28 мм, а вес — 51,5 грамма. Характеристики, делающие их похожими на более дорогую модель — водонепроницаемая система IPX7, а также длительное время автономной работы, до 28 часов. Кроме того, Buds 2 получат 11-мм НЧ-динамик и 6,5-мм твиттер. Сама собой, в них будет функция активного шумоподавления.
Ожидается, что Galaxy Buds 2 будут официально анонсированы 11 августа наряду с флагманами Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и двумя новыми моделями Galaxy Watch 4. Предполагается, что стоить они будут 149 евро в Европе и около $150 в США. Придут ли они в Россию, не сообщается.