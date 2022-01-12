Часть характеристик шлема виртуальной реальности от Apple рассекретили до анонса

Касательно процессоров известно, что один из них — чип, выполненный по 5-нм процессу с мощностью, равной процессорам Apple M1. Второй процессор будет выполнен по 4-нм техпроцессу и предназначен для выполнения функций, которые связаны с датчиками шлема.

Зарядка, которой должны оснастить устройство, — адаптер 96 Вт. Такие же используются в 14“ MacBook Pro.