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16:42, 01 августа 2023
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Что нового будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Появились некоторые детали обновлённого перечня

Минпромторг 28 июля утвердил обновлённый перечень товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту.

В список вошли японские фотоаппараты Sony, Fujifilm и Canon. Из японской продукции в перечень также включили запчасти для автомобилей Isuzu. Также ввозить будут батарейки Duracell, брендовые солнцезащитные очки Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

Как сообщается, работа над перечнем параллельного импорта продолжается, новый документ может появиться через 2-3 месяца.

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