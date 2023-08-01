Что нового будут ввозить в Россию по параллельному импорту

16:42, 01 августа 2023
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Что нового будут ввозить в Россию по параллельному импортуПоявились некоторые детали обновлённого перечня
Минпромторг 28 июля утвердил обновлённый перечень товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту.
В список вошли японские фотоаппараты Sony, Fujifilm и Canon. Из японской продукции в перечень также включили запчасти для автомобилей Isuzu. Также ввозить будут батарейки Duracell, брендовые солнцезащитные очки Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.
Как сообщается, работа над перечнем параллельного импорта продолжается, новый документ может появиться через 2-3 месяца.