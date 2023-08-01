Что нового будут ввозить в Россию по параллельному импорту

В список вошли японские фотоаппараты Sony, Fujifilm и Canon. Из японской продукции в перечень также включили запчасти для автомобилей Isuzu. Также ввозить будут батарейки Duracell, брендовые солнцезащитные очки Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein.

Как сообщается, работа над перечнем параллельного импорта продолжается, новый документ может появиться через 2-3 месяца.