Цифра дня: сколько фирменных колонок продал Яндекс?

Компания Яндекс продала за первое полугодие 2019 года 60 тысяч фирменных смарт-колонок Яндекс.Станция. Об этом сообщается в отчёте аналитической компании Canalys.

При этом с момент старта продаж 10 июля и до конца 2018 года было продано около 40 000 устройств. Таким образом, всего компания продала около ста тысяч умных колонок под своим брендом.

Как отмечает Canalys, росту поставок Яндекс.Станций помогают партнёрства с другими брендами и компаниями. Смарт-колонка образует экосистему с другими устройствами с поддержкой голосового помощника «Алиса», включая умные лампочки, розетки и домашнюю технику Samsung, Philips, Xiaomi и других производителей.