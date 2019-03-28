Цифра дня: Сколько лет Canon лидирует на международном рынке цифровых камер?

Компания Canon объявила сегодня, что цифровые камеры ее производства со сменными объективами, как зеркальные, так и беззеркальные, удерживают первое место по объему продаж на мировом рынке уже 16 лет подряд, с 2003 по 2018 год.

В 2003 году, когда цифровые зеркальные камеры только появились, Canon создала модель EOS 300D, отличающуюся компактностью и лёгкостью. Она стала самой продаваемой на мировом рынке. С тех пор компания Canon продолжала выпускать передовые продукты, включая профессиональные модели серий EOS-1D и EOS 5D, получившие широкие возможности для видеосъемки.

В марте 2018 года Canon представила беззеркальную камеру EOS M50 и цифровую зеркальную камеру EOS 2000D для новичков, а в сентябре 2018 года — беззеркальную камеру EOS R с полнокадровым датчиком.