Dell представила новые бизнес-наушники с активным шумоподавлением

WL5024 и WH5024 поддерживают технологию ANC для подавления окружающего шума. Они оборудованы регулируемой головной повязкой и сменными искусственными кожаными амбушюрами для улучшения комфорта использования. Микрофоны наушников скрыты в складывающейся конструкции и используют технологию искусственного интеллекта для выделения голоса пользователя, отделяя его от фонового шума.

Цены на наушники составляют 229,99 долларов США для беспроводной версии WL5024 и 109,99 долларов США для проводной версии WH5024.