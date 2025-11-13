Dell представила «умные» наушники с шумодавом на основе ИИ

Наушники оснащены искусственным интеллектом для фильтрации шума, адаптивного активного шумоподавления (ANC) и оптимизированного управления через ПО Dell. Наушники получили сертификат Microsoft Teams Open Office и соответствуют стандартам Microsoft Teams и Zoom для высокого качества звука — для презентаций и корпоративных собраний.

ИИ-микрофон основан на нейросети для фильтрации фонового шума. IT-отделы могут управлять настройками через Dell Display and Peripheral Manager. Адаптивный ANC и режим повышенной прозрачности обеспечивают комфорт. Доступны четыре размера вкладышей, вес каждого — 6 граммов. Настройка звука возможна через мобильное приложение Dell Audio.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.3, подключаются к восьми устройствам и имеют аудиоприёмник USB-C. Устройство имеет класс защиты IP54, модуль обработки речевых сигналов и функцию защиты слуха.

Время автономной работы составляет 8 часов с ANC и 33 часа с чехлом для зарядки. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Размеры наушников: 32,22 × 23,52 × 24,58 мм, вес — 50,4 грамма.