Digma Pro представила свои первые OLED-мониторы в России

Digma Pro представила свои первые OLED-мониторы в РоссииИх уже можно приобрести
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QD-OLED монитор Vision L получил диагональ экрана 31.5", разрешение составляет 3840х2160 пикселей. Частота обновления — 240 Гц, также обеспечен «молниеносный отклик» — 0,03 мс.
В мониторах Vision L реализована поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, обеспечивающих плавный эффект погружения без разрывов и пропуска кадров.
Эта модель получила сертификат DisplayHDR 400 True Black от ассоциации VESA. HDR400 улучшает качество изображения и делает его более ярким, контрастным и насыщенным. Эти мониторы обеспечивают охват 136% цветовой гаммы sRGB, 108% DCI-P3 и поддерживают более 1 млрд оттенков, что позволяет работать в графических редакторах. Яркость монитора — 1000 кд/м2. А за счёт широкого угла обзора в 178% изображение чётко видно с любого ракурса.
Монитор оснащён функционалом защиты экрана, предотвращающим преждевременное выгорание органических светодиодов, что увеличивает срок службы устройства. Технология защиты зрения Flicker Free устраняет мерцание экрана, а фильтр синего излучения Low Blue Light уменьшает влияние на глаза. Также монитор имеет антибликовое покрытие, которое позволяет комфортно работать при ярком солнечном свете.
Vision L оснащён интерфейсами для подключения внешних устройств: HDMI v2.1, DisplayPort v1.4, USB Type-A v3.0, USB Type-B v3.0, USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт, разъёмом аудио 3,5 мм. В комплекте идут кабель Display Port и внешний блок питания.
Vision L доступен в продаже в сети магазинов Ситилинк. Стоимость QD-OLED монитора стартует от 149 990 рублей. В ближайшее время в продажу поступят и другие модели серии.