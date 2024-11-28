Digma Pro представила свои первые OLED-мониторы в России

QD-OLED монитор Vision L получил диагональ экрана 31.5", разрешение составляет 3840х2160 пикселей. Частота обновления — 240 Гц, также обеспечен «молниеносный отклик» — 0,03 мс.

В мониторах Vision L реализована поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, обеспечивающих плавный эффект погружения без разрывов и пропуска кадров.

Эта модель получила сертификат DisplayHDR 400 True Black от ассоциации VESA. HDR400 улучшает качество изображения и делает его более ярким, контрастным и насыщенным. Эти мониторы обеспечивают охват 136% цветовой гаммы sRGB, 108% DCI-P3 и поддерживают более 1 млрд оттенков, что позволяет работать в графических редакторах. Яркость монитора — 1000 кд/м2. А за счёт широкого угла обзора в 178% изображение чётко видно с любого ракурса.

Монитор оснащён функционалом защиты экрана, предотвращающим преждевременное выгорание органических светодиодов, что увеличивает срок службы устройства. Технология защиты зрения Flicker Free устраняет мерцание экрана, а фильтр синего излучения Low Blue Light уменьшает влияние на глаза. Также монитор имеет антибликовое покрытие, которое позволяет комфортно работать при ярком солнечном свете.