DJI представила среднебюджетный беспроводной микрофон

Микрофоны, доступные в сером и новом белом цветах, оснащены клипсой, магнитным креплением и 3,5-мм микрофонным входом. DJI улучшила дизайн, сделав их немного меньше, с более удобным расположением кнопок. Светодиод включения питания был перемещен на боковую сторону, что устраняет раздражающий эффект его появления на камере.

Отличительной особенностью является увеличенный 1,1-дюймовый сенсорный экран на приемнике, сопровождаемый новым колесиком для легкой настройки. Зарядный кейс Mic 2 поддерживает до 18 часов работы, а обновленные передатчики обеспечивают шесть часов бесперебойной работы. Также, есть ИИ-шумоподавление.

Mic 2 поддерживает прямое Bluetooth-соединение, позволяющее подключаться к телефону без приемника. Комплект с двумя передатчиками, приемником и зарядным кейсом сейчас можно приобрести за 349 долларов.