DNS начнет продавать наушники Anker со скидками в рамках Чёрной пятницы

Среди моделей, участвующих в распродаже, полноразмерные наушники Space One Pro с продвинутым активным шумоподавлением и складной конструкцией. Модель Space Q45 поддерживает кодек LDAC для качественного звука и работает до 65 часов без подзарядки. Легкие H30i предлагают до 70 часов автономной работы.

Также доступны TWS-модели серии Liberty с интеллектуальным шумоподавлением. Все настройки звука можно адаптировать через фирменное мобильное приложение soundcore.

Среди предложений: Space One Pro за 12 999 рублей вместо 13 999 рублей, Space One — 6 999 рублей вместо 8 999 рублей, Liberty 4 — 5 999 рублей вместо 8 999 рублей и Liberty 5 — 7 499 рублей вместо 9 999 рублей.

Скидки распространяются на ограниченное количество товаров.