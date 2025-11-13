DNS начнет продавать наушники Anker со скидками в рамках Чёрной пятницы

Опубликовано 13 ноября 2025, 22:021 мин.
DNS начнет продавать наушники Anker со скидками в рамках Чёрной пятницыС 14 ноября
С 14 ноября в интернет-магазине DNS начинаются специальные предложения на наушники soundcore от Anker Innovations. Акция приурочена к Чёрной пятнице.
© Soundcore
Среди моделей, участвующих в распродаже, полноразмерные наушники Space One Pro с продвинутым активным шумоподавлением и складной конструкцией. Модель Space Q45 поддерживает кодек LDAC для качественного звука и работает до 65 часов без подзарядки. Легкие H30i предлагают до 70 часов автономной работы.
Также доступны TWS-модели серии Liberty с интеллектуальным шумоподавлением. Все настройки звука можно адаптировать через фирменное мобильное приложение soundcore.
Среди предложений: Space One Pro за 12 999 рублей вместо 13 999 рублей, Space One — 6 999 рублей вместо 8 999 рублей, Liberty 4 — 5 999 рублей вместо 8 999 рублей и Liberty 5 — 7 499 рублей вместо 9 999 рублей.
Скидки распространяются на ограниченное количество товаров.