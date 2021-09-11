Эксперты рассказали, посадят ли покупателей из России за заказ умных очков Facebook со встроенной камерой

В связи со спецификой устройства многие пользователи задались вопросом, подпадают ли очки под какую-либо статью в России и могут ли правоохранительные органы предъявить какое-то обвинение за их использование. Как оказалось, такая статья есть – 138.1 УК РФ о «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Но в ней есть ряд критериев, по которым владелец очков освобождается от ответственности.

Чтобы к устройству не было претензий со стороны закона, необходимо, чтобы оно имело «видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации», проще говоря, функциональные кнопки. У Stories кнопки включения камеры находятся на видном месте. Оно должно иметь индикатор, отображающий режимы использования, – при записи видео на очках загорается белый светодиод. И оно должно быть в свободном доступе: в России заказать очки пока нельзя, но за рубежом они находятся именно в свободной продаже. Эти требования предполагают невозможность скрыть момент записи видео или аудио, либо создания фотоснимков.

Учитывая эти критерии, формального повода к какому-либо обвинению у правоохранительных органов нет. Как отмечается, по поводу ситуации источник запросил комментарий у ФСБ, но на момент выхода материала ответа не получил.