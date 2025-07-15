Флагманскую Bluetooth-колонку Vipe Thor с 200 Вт и 24 ч. автономности уже продают в РФ

Vipe Thor — флагманская модель в линейке портативной акустики бренда Vipe, принадлежащего компании Drivix. Устройство оснащено пятью динамиками общей мощностью 200 Вт, которые взаимодействуют с двумя пассивными излучателями, что обеспечивает «насыщенное и глубокое стереозвучание». Максимальная мощность работы достигается при подключении устройства к сети и незначительно снижается при работе от аккумулятора. Производитель обещает, что низкие частоты будут раскрываться «с невероятной глубиной, а чистота средних и высоких частот добавляет детализации композициям в любом жанре».

Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 84 Втч позволяет слушать музыку в течение 24 часов автономной работы. К тому же аудиосистема получила функцию Powerbank, дающую возможность заряжать другие устройства для обеспечения их работы в пути. Для этого предусмотрено два разъёма: USB-A и USB-C.

Корпус Vipe Thor выполнен из прочного прорезиненного пластика с тканевой отделкой, что делает колонку устойчивой к внешним воздействиям. Такой дизайн добавляет устройству элегантности, «а удобная ручка для переноски в верхней части позволяет легко брать колонку с собой».