Флагманскую Bluetooth-колонку Vipe Thor с 200 Вт и 24 ч. автономности уже продают в РФ

Флагманскую Bluetooth-колонку Vipe Thor с 200 Вт и 24 ч. автономности уже продают в РФМожно сопрягать несколько колонок в систему
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Vipe Thor — флагманская модель в линейке портативной акустики бренда Vipe, принадлежащего компании Drivix. Устройство оснащено пятью динамиками общей мощностью 200 Вт, которые взаимодействуют с двумя пассивными излучателями, что обеспечивает «насыщенное и глубокое стереозвучание». Максимальная мощность работы достигается при подключении устройства к сети и незначительно снижается при работе от аккумулятора. Производитель обещает, что низкие частоты будут раскрываться «с невероятной глубиной, а чистота средних и высоких частот добавляет детализации композициям в любом жанре».
Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 84 Втч позволяет слушать музыку в течение 24 часов автономной работы. К тому же аудиосистема получила функцию Powerbank, дающую возможность заряжать другие устройства для обеспечения их работы в пути. Для этого предусмотрено два разъёма: USB-A и USB-C.
Корпус Vipe Thor выполнен из прочного прорезиненного пластика с тканевой отделкой, что делает колонку устойчивой к внешним воздействиям. Такой дизайн добавляет устройству элегантности, «а удобная ручка для переноски в верхней части позволяет легко брать колонку с собой».
Колонка защищена от пыли и влаги по стандарту IP67, который позволяет использовать систему «практически в любых условиях». Колонку можно брать с собой в дождь, устройство не боится песка и грязи.
Vipe Thor поддерживает Bluetooth 5.3 для беспроводного соединения. С помощью режима TWS можно синхронизировать две колонки Vipe Thor для объёмного звучания в стерео, а технология OneMore позволяет объединить в одну сеть неограниченное количество колонок с поддержкой этой функции. Для тех, кто предпочитает проводное подключение, предусмотрен разъём AUX на 3,5 мм.