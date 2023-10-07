Функции камеры-видеоняни за $400 урезали, чтобы продавать за дополнительную плату

Miku — не просто камера. Это монитор для отслеживания дыхания ребёнка, температуры и влажности в помещении, а также обеспечения двусторонней связи ребёнка со взрослыми. При этом первый разработчик, создавший Miku с нуля, продал компанию другому вендору — Innovative Health Monitoring LLC.

Сделка состоялась в сентябре после серии крупных багов при обновлении прошивки Miku Baby Monitor. Как только бренд был выкуплен, новый владелец не поднял цену подписки или первоначальной платы, а попросту урезал все принципиально важные функции видеоняни, ради которых устройство имеет смыл покупать.

Пользователи начали жаловаться на то, что за $400 теперь можно приобрести камеру, ничем не отличающуюся от аналогов за $30, а необходимый функционал доступен только за отдельную плату, причём отдельно нужно платить за каждую «фичу».