Galaxy Buds отключат доступ к настройкам звука на смартфонах после их обновления

Будет изменён способ доступа к системным настройкам звука на телефонах Galaxy при подключении наушников Galaxy Buds. В последней бета-версии One UI 8 невозможно получить доступ к системным настройкам звука телефона при подключении Galaxy Buds.

Вместо этого устройство будет перенаправлять пользователя в раздел настроек «Качество звука и эффекты» наушников в приложении Galaxy Wearable.

Инсайдеры пишут, что настройки звука в смартфонах Galaxy отличаются от настроек звука в Galaxy Buds. Например, в настройках звука телефона есть предустановки Dolby Atmos (авто, фильм, музыка и голос), функция Adapt Sound и параметры UHQ Upscaler, которые недоступны в настройках звука Galaxy Buds, но есть настройки 360 Audio и App Sound.