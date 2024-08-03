Глава Samsung остался недоволен сотрудниками за копирование дизайна Apple

Ли Джэ Ён принял «персональные санкции» в отношении руководителя Samsung MX и ряда сотрудников из-за явного сходства по многим параметрам наушников Galaxy Buds 3 и смарт-часов Galaxy Watch 7 с дизайном аналогичных продуктов Apple.

Кроме того, в продуктах Samsung, схожих с «яблочными», используются похожие жесты для управления гаджетами. После презентации новой линейки продуктов в магазине Samsung в районе Хондэ в Сеуле корейского вендора обвинили в плагиате и потере уникальности.

После этого глава компании решил вмешаться в текущую ситуацию. Отдельные претензии к проблемному подразделению заключаются в крайне плохом качестве сборки наушников. Фарс усиливается в силу того, что на фоне очевидных попыток скопировать дизайн Apple многие комплекты невозможно использовать, к тому же в некоторых покупатели находили упакованные волосы.