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Опубликовано 03 августа 2024, 13:30
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Глава Samsung остался недоволен сотрудниками за копирование дизайна Apple

И даже их наказал
Президент Samsung Electronics Ли Джэ Ён вмешался в ситуацию с разработкой продуктов компании, за которую отвечает отдел Samsung MX. Главная претензия к сотрудникам этого подразделения — заимствование дизайна Apple и низкое качество сборки.
Глава Samsung остался недоволен сотрудниками за копирование дизайна Apple

© Future

Ли Джэ Ён принял «персональные санкции» в отношении руководителя Samsung MX и ряда сотрудников из-за явного сходства по многим параметрам наушников Galaxy Buds 3 и смарт-часов Galaxy Watch 7 с дизайном аналогичных продуктов Apple.

Кроме того, в продуктах Samsung, схожих с «яблочными», используются похожие жесты для управления гаджетами. После презентации новой линейки продуктов в магазине Samsung в районе Хондэ в Сеуле корейского вендора обвинили в плагиате и потере уникальности.

После этого глава компании решил вмешаться в текущую ситуацию. Отдельные претензии к проблемному подразделению заключаются в крайне плохом качестве сборки наушников. Фарс усиливается в силу того, что на фоне очевидных попыток скопировать дизайн Apple многие комплекты невозможно использовать, к тому же в некоторых покупатели находили упакованные волосы.