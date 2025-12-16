Google Переводчик с помощью ИИ будет переводить речь через любые наушники

Новый функционал основан на нейросети Gemini AI, которая расширяет возможности перевода для более естественного и плавного общения. Бета-версия этой функции теперь доступна для пользователей Android в США, Индии и Мексике, а пользователям Apple придется подождать до 2026 года, на этот год запланировано включение новой функции в приложение Google Переводчика для iOS.

Приложение Google Translate, доступное через Google Play Store для Android, включает в себя возможность голосового перевода, используя встроенное аудио Google Gemini 2.5 Flash. Эта обновлённая ИИ-модель обеспечивает точность перевода и сохраняет интонацию, высоту тона и акцент говорящего в оригинале. Приложение может автоматически распознавать и переводить несколько языков, а также подавлять фоновый шум для повышения чёткости в шумной обстановке. Google утверждает, что искусственный интеллект может обрабатывать около 70 языков одновременно, поддерживая естественный ход разговора.

Кроме того, переведенный текст отображается на экране смартфона, а переведённая речь передаётся через подключённые наушники. Для обеспечения оптимального качества звука рекомендуется использовать наушники с высококачественным активным шумодавом.

Сейчас функция голосового перевода в режиме реального времени проходит бета-тестирование.