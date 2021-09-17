GoPro представила новое поколение экшн-камер

Приложение-компаньон Quik теперь может передавать отснятый материал не только "по воздуху", но и при помощи провода. Стоит также отметить, что камера поддерживает съемку в формате RAW. За запись звука в новинке отвечают три микрофона с системой шумоподавления.

В России приобрести камеру можно будет за почти 50 000 рублей. Старт продаж через месяц — 16 октября.