GoPro представила новое поколение экшн-камер

GoPro представила новое поколение экшн-камерУлучшенная стабилизация изображения и разрешение 5,3К
GoPro Hero 10 Black получила матрицу с разрешением 23,6 Мп и процессор GP2 для обработки изображения. Это дает камере возможность записывать видео с разрешением 5,3K и скоростью 60 кадров в секунду, 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду и 2,7K-видео со скоростью 240 кадров в секунду. Кроме того, GoPro Hero 10 Black может "выдергивать" отдельные стоп-кадры с разрешением 19,6 и 15,8 Мп.
Приложение-компаньон Quik теперь может передавать отснятый материал не только "по воздуху", но и при помощи провода. Стоит также отметить, что камера поддерживает съемку в формате RAW. За запись звука в новинке отвечают три микрофона с системой шумоподавления.
В России приобрести камеру можно будет за почти 50 000 рублей. Старт продаж через месяц — 16 октября.