Harman представила линейку наушников JBL Live с «умным» шумоподавлением

Старшие модели LIVE400BT и LIVE500BT получили технологию TalkThru, которая при активации снижает уровень музыки и позволяет разговаривать с собеседником, не снимая наушников. Ещё одна технология, Ambient Aware, пропускает наиболее громкие шумы, которые могут служить на улице сигналом к повышенному вниманию, когда этого требует безопасность. Топовая модель LIVE650BTNC получила активное шумоподавление, которая позволяет пользователям блокировать звуки внешнего мира.

Все модели линейки оснащены встроенными микрофонами для звонков и общения с голосовыми помощниками. Ассистенты активируются касанием к сенсорной чашке наушников LIVE400BT, LIVE500BT и LIVE650BTNC, и позволяют контролировать воспроизведение, прослушивать уведомления, и получать полезную информацию, например, о погоде и дорожной ситуации, или событиях в календаре.

Встроенные аккумуляторы беспроводных моделей поддерживают возможность быстрой зарядки: 15 минут подключения к сети добавят наушникам 2 часа воспроизведения, а за 2 часа аккумулятор восполнит весь ресурс.

Наушники предлагаются по следующим рекомендованным ценам: LIVE100 за 2 199 рублей, LIVE200BT за 4 499 рублей, LIVE400BT за 7 499 рублей, LIVE500BT за 8 499 рублей и LIVE650BTNC за 11 499 рублей.