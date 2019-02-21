Harman представила линейку наушников JBL Live с «умным» шумоподавлением

Компания Harman представила в России новую линейку наушников JBL Live. В серию вошли 5 моделей: внутриканальные проводные LIVE100 и беспроводные LIVE200BT, накладные LIVE400BT, а также полноразмерные LIVE500BT и LIVE650BTNC.
Три старших модели поддерживают управление воспроизведением и функциями смартфона с помощью голосовых помощников: с быстрым доступом к Google Ассистенту и Alexa через сенсорную поверхность на корпусе, и с вызовом установленного по умолчанию помощника на смартфоне через двойное нажатие кнопки — Siri, Алиса, Bixby и так далее.
Старшие модели LIVE400BT и LIVE500BT получили технологию TalkThru, которая при активации снижает уровень музыки и позволяет разговаривать с собеседником, не снимая наушников. Ещё одна технология, Ambient Aware, пропускает наиболее громкие шумы, которые могут служить на улице сигналом к повышенному вниманию, когда этого требует безопасность. Топовая модель LIVE650BTNC получила активное шумоподавление, которая позволяет пользователям блокировать звуки внешнего мира.
Все модели линейки оснащены встроенными микрофонами для звонков и общения с голосовыми помощниками. Ассистенты активируются касанием к сенсорной чашке наушников LIVE400BT, LIVE500BT и LIVE650BTNC, и позволяют контролировать воспроизведение, прослушивать уведомления, и получать полезную информацию, например, о погоде и дорожной ситуации, или событиях в календаре.
Встроенные аккумуляторы беспроводных моделей поддерживают возможность быстрой зарядки: 15 минут подключения к сети добавят наушникам 2 часа воспроизведения, а за 2 часа аккумулятор восполнит весь ресурс.
Наушники предлагаются по следующим рекомендованным ценам: LIVE100 за 2 199 рублей, LIVE200BT за 4 499 рублей, LIVE400BT за 7 499 рублей, LIVE500BT за 8 499 рублей и LIVE650BTNC за 11 499 рублей.