Huawei представила умные дизайнерские очки

Во время презентации смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, компания Huawei представила сегодня в Париже также новый для себя вид устройств — умные очки.

Компания позиционирует их как конкурента Snapchat Spectacles со встроенной камерой, но уделила больше внимания дизайну, чем функциональности. Очки созданы совместно с корейским брендом Gentle Monster. Они больше похожи на обычные дизайнерские очки, чем на то, что пока было принято называть смарт-очками. Помимо своих обычных функций, они также могут выполнять роль Bluetooth-гарнитуры для совершения звонков и прослушивания музыки.