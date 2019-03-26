Huawei представила умные дизайнерские очки

Во время презентации смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, компания Huawei представила сегодня в Париже также новый для себя вид устройств — умные очки.
Компания позиционирует их как конкурента Snapchat Spectacles со встроенной камерой, но уделила больше внимания дизайну, чем функциональности. Очки созданы совместно с корейским брендом Gentle Monster. Они больше похожи на обычные дизайнерские очки, чем на то, что пока было принято называть смарт-очками. Помимо своих обычных функций, они также могут выполнять роль Bluetooth-гарнитуры для совершения звонков и прослушивания музыки.
Чтобы ответить на звонок, потребуется просто прикоснуться к боковой части, кнопок не предусмотрено. Очки получили защиту от воды и пыли на уровне IP67. Очки оснащены динамиками и двойными микрофонами. Есть функция шумоподавления с системой искусственного интеллекта.
Поддерживается технология NFC, которая используется для беспроводной зарядки в специальном футляре Gentle Monster, идущем в комплекте с очками. Прочая функциональность пока не раскрыта. Неясно даже, есть ли у очков камера.
Пользователи смогут выбрать обычные линзы или солнцезащитные, а также дужки и переднюю часть из нескольких вариантов. Компания планирует выпустить очки в июле 2019 года. Цена пока не объявлена.