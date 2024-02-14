ИИ-помощник TikTok стал доступен в Adobe Express

Это дополнение в Adobe Express призвано упростить процесс создания контента, снизив время и усилия, необходимые при работе с различными платформами. Создатели теперь получают доступ к идеям, аналитике TikTok по трендовым хэштегам и инструментам искусственного интеллекта — все внутри Adobe Express. Бизнесы и творцы могут также планировать и публиковать контент непосредственно в TikTok, не покидая Adobe Express.

Для начала использования необходимо перейти в раздел дополнений Adobe Express и установить Creative Assistant.