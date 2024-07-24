Infinix привез в Россию свои первые игровые наушники

XBuds 3 GT имеют адаптивную LED-подсветку с тремя режимами, активируемую при открытии кейса и при низком уровне заряда. Наушники оснащены Bluetooth 5.3, обеспечивающим стабильное соединение и низкую задержку в 45 мс на расстоянии до 10 метров.

Гарнитура поддерживает до 6 часов автономной работы на одном заряде, а с зарядным кейсом — до 28 часов. 13 мм динамики обеспечивают объемное звучание с четким позиционированием. Устройство оснащено системой из четырех микрофонов с подавлением шумов для чистых разговоров.

Наушники уже доступны в магазинах М. Видео и у других партнеров по цене 3999 рублей.