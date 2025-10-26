Фото, видео и аудио
Опубликовано 26 октября 2025, 01:16
1 мин.

Инсайдер показал прототип первых AirPods с прозрачным кейсом

Apple их никогда не выпускала
Инсайдер Apple Demo опубликовал в соцсети Х серию изображений, демонстрирующих уникальные прототипы первых беспроводных наушников AirPods с прозрачным зарядным кейсом.
© AppleDemoYT / X

Известно, что Apple выпустила ограниченную серию этих устройств, насчитывающую всего несколько сотен единиц, для тестирования их устойчивости к пыли и влаге. Однако официально компания не выпускала AirPods с прозрачным корпусом и не заявляла о планах массового производства таких моделей.

Оригинальная модель AirPods впервые появилась в 2016 году. Она стала основой для всей линейки беспроводных наушников Apple и популяризировала технологию TWS (True Wireless Stereo), исключающую необходимость проводов между наушниками и источником звука.

Хотя AirPods стали первыми коммерчески успешными беспроводными наушниками TWS, сама концепция была разработана немецкой компанией Bragi еще в 2014 году.