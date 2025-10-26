Инсайдер показал прототип первых AirPods с прозрачным кейсом

Известно, что Apple выпустила ограниченную серию этих устройств, насчитывающую всего несколько сотен единиц, для тестирования их устойчивости к пыли и влаге. Однако официально компания не выпускала AirPods с прозрачным корпусом и не заявляла о планах массового производства таких моделей.

Оригинальная модель AirPods впервые появилась в 2016 году. Она стала основой для всей линейки беспроводных наушников Apple и популяризировала технологию TWS (True Wireless Stereo), исключающую необходимость проводов между наушниками и источником звука.

Хотя AirPods стали первыми коммерчески успешными беспроводными наушниками TWS, сама концепция была разработана немецкой компанией Bragi еще в 2014 году.