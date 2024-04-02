Инсайдер раскрыл примерные сроки продаж бюджетных AirPods и новых AirPods Max

Пу говорит, что на мощностях «дочки» тайваньской Foxconn в Индии количественно увеличивается сборка наушников AirPods, это касается как бюджетной модели, так и обновлённых AirPods Max. По его словам, на необходимые мощности предприятие выйдет к 4 кварталу 2024 года, это и будет началом продаж наушников.

Эта информация перекликается с данными, которые ранее озвучивал Марк Гурман из Bloomberg. И если этот так, тогда речь идёт о двух обновлённых моделях AirPods: с улучшенными посадкой, качеством звука и зарядным футляром с портом USB-C.

При этом из инсайда до конце не понятно, дешёвые AirPods и модель начального уровня 4 поколения — одно и то же устройство, или всё же различные.