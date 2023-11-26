Инсайдеры намекнули на возможное название новых «умных» очков от Samsung

На днях вендор, через компанию UploadVR, подал в Великобритании патент на некое устройство под названием Samsung Glasses. Вряд ли речь идёт о полноценной гарнитуре.

По мнению многочисленных инсайдеров, возможно, компания готовится выпустить на рынок некий промежуточный вариант — «умные» очки дополненной реальности. Такие предположения гуляют по Сети, но каких-либо подтверждений или опровержений со стороны Samsung не было.

Некоторые эксперты предполагают, что Samsung Glasses могут быть простыми смарт-очками — без AR-технологии, с функциями фото- и видеосъёмки, могут иметь встроенный «умный» помощник.

Так или иначе, компания может показать Samsung Glasses на презентации смартфона Samsung Galaxy S24.