Инсайдеры раскрыли дизайн и расцветку бюджетных наушников Galaxy Buds 3 FE

Согласно инсайдерским рендерам, Galaxy Buds 3 FE выглядят как предыдущие модели Galaxy Buds 3. Отмечается, что дизайн «бюджетников» вполне логичен, так как Samsung использует такую же схему названий.

Недавно Galaxy Buds 3 FE прошли проверки, показавшие, что они могут заряжаться быстро: наушники — со скоростью 1 Вт, чехол — 4,5 Вт. По мнению инсайдеров, это ожидаемо.

На изображении показаны чёрные Galaxy Buds 3 FE, но, как и предыдущие модели Galaxy Buds FE, они будут доступны в белом цвете.

Как отмечается, обычно Samsung выпускает все свои продукты, которые заканчиваются на «FE», примерно в одно и то же время, обычно в сентябре или начале октября. По последним слухам, Galaxy S25 FE выйдет в конце сентября, скорее всего, в последнюю неделю месяца. Поэтому Galaxy Buds 3 FE, вероятнее всего, выйдут примерно в то же время.