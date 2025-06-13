Инсайдеры: Samsung готовит к выпуску две модели бюджетных наушников

Судя по слухам, Galaxy Buds Core — преемник Galaxy Buds FE, признанных самыми доступными наушниками Samsung в 2023 году. Для этой модели уже вышла кодовая база, на которой будет построено обновление для операционной системы Wear OS.

Наряду с Buds Core Samsung также работает над моделью Galaxy Buds 3 FE, расширяя линейку TWS-наушников. Buds Core станут самым доступным вариантом, в то время как Buds 3 и Buds3 Pro останутся флагманами.

Buds 3 FE займут промежуток между базовой моделью и флагманской серией Buds 3, демонстрируя намерение Samsung удовлетворить широкий спектр потребительских запросов. Ожидается, что новые наушники будут представлены на предстоящем в июле мероприятии Samsung Unpacked, где также будут показаны другие устройства, такие как Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и Watch 8.