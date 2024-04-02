Инженеры создали прозрачную камеру для отслеживания движения глаз

Использование технологии отслеживания движения глаз полезно в приложениях, например, для шлемов виртуальной реальности, в автомобильных помощниках и для отслеживание рекламы. Но проблема оставалась неизменной из-за одного крупного недостатка: устройства перед глазами мешают обзору пользователя. В этом новом исследовании исследователи в Испании преодолели эту проблему, разработав камеру, которая практически невидима.

Чтобы создать свою камеру, исследовательская группа построила фотодетектор, добавив маленькие точки сульфида свинца к листам графена. Когда на них падает фотон, точки испускают электроны, которые протекают по слою углеродных атомов, образуя ток. И поскольку материалы, используемые для создания фотодетектора, настолько малы, они практически невидимы невооруженным глазом — в тестах они были способны пропускать 95% света.

Дальнейшие испытания включали проекцию оттенков серого на фотодетектор и сравнение результатов с обычным изображением. Исследователи считают, что результаты обнадеживающие. Они также отметили, что у него частота обновления 400 Гц, примерно вдвое выше, чем необходимо для производства надежного изображения. Затем они смоделировали отслеживание глаза, проецируя на фотодетектор маленькую темную точку и использовали выходные данные для отслеживания действий в реальном времени.

На практике камера потенциально может быть применена к стандартным очкам или, что еще лучше, контактным линзам. Однако исследователям предстоит провести еще много работы, прежде чем их камера сможет быть использована для таких приложений. Например, фотодетектор не имеет линзы, что означает, что он работает только с проецируемыми изображениями, и есть вопрос о обработке изображений и добавлении источника питания для процессора.