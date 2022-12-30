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17:46, 30 декабря 2022
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Из-за ошибки в колонках Google Home посторонние могут прослушивать владельца

Это обнаружил исследователь безопасности

Весной 2021 года известный исследователь безопасности Мэтт Кунце обнаружил в инфраструктуре «умных» колонок Google Home серьёзную уязвимость. Злоумышленники могли получить доступ к микрофону и прослушивать владельца колонки. Кунце рассказал, что представляла собой уязвимость.

Из-за ошибки в колонках Google Home посторонние могут прослушивать владельца

Фото: Trustedreviews.com

Эксперт просканировал Nmap и обнаружил порт локального HTTP API Google Home. Далее исследователь настроил прокси-сервер для захвата зашифрованного HTTPS-трафика, чтобы перехватывать токены авторизации пользователя.

В результате этих действий выяснилось, что добавление нового пользователя на нужное устройство — двухэтапный процесс. Для этого необходимы имя устройства, сертификат и «облачный идентификатор» из локального API пользователя. С помощью этой информации можно отправить запрос на ссылку на сервер Google.

Вот это и вызвало тревогу: стало очевидно, что можно злоупотребить командой «позвонить» и добавить её во вредоносную процедуру, активирующую микрофон в нужное время. При этом по команде колонка звонит по номеру злоумышленника и отправляет прямую трансляцию с микрофона.

Как отмечается, все эти проблемы Google уже исправила.

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