Из-за падения популярности закрылся пиратский онлайн-кинотеатр Popcorn Time

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Из-за падения популярности закрылся пиратский онлайн-кинотеатр Popcorn TimeРазработчики отказались поддерживать сервис
Разработчики онлайн-кинотеатра Popcorn Time, предлагавшего пиратские фильмы, сообщили об очередном закрытии сервиса.
Этот кинотеатр пользователи называли «пиратским Netflix» за разнообразие контента. Это BitTorrent-клиент, с помощью которого можно было смотреть фильмы до окончания скачивания.
Сервис запустили в 2014 году, и после запуска он неоднократно закрывался и снова открывался. На этот раз разработчики заявили о последовательном падении популярности, начиная с 2016 года. По сообщениям, дальнейшая поддержка кинотеатра бессмысленна.
Источник: TJ