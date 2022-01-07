Из-за падения популярности закрылся пиратский онлайн-кинотеатр Popcorn Time

Этот кинотеатр пользователи называли «пиратским Netflix» за разнообразие контента. Это BitTorrent-клиент, с помощью которого можно было смотреть фильмы до окончания скачивания.

Сервис запустили в 2014 году, и после запуска он неоднократно закрывался и снова открывался. На этот раз разработчики заявили о последовательном падении популярности, начиная с 2016 года. По сообщениям, дальнейшая поддержка кинотеатра бессмысленна.