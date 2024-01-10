Jabra анонсировала обновления на улучшение качества звука для своих наушников

Ожидается, что первая волна обновлений, выходящая в этом месяце, добавит переключатель для быстрого включения/выключения адаптивного активного шумоподавления, режима HearThrough и функции Sidetone от Jabra. Также пользователи смогут персонализировать имя устройства для своих наушников, что редко встречается у конкурентов.

Компания планирует следующую волну обновлений в марте. Для Elite 10 обещают улучшенную четкость звонков благодаря новейшей технологии шумоподавления ANC. А Elite 8 Active получит усовершенствованные алгоритмы обнаружения ветра, что улучшит работу HearThrough в ветреные условия.