JBL представил новые наушники для смартфонов и игровых компьютеров

Наушники JBL Reflect Flow PRO оснащены 6,8-миллиметровыми динамиками с возможностью управления через голосовых помощников. Поддерживают адаптивное шумоподавление, фильтрующее шумы, исходя из реальной ситуации, в которой находится пользователь. Звук настраивается именно так, как нужно для лучшего качества. Устройство может работать без подзарядки до 30 часов, благодаря ёмкостному аккумулятору, встроенному в зарядный кейс, и защищены по стандарту IP68. Также поддерживается быстрая зарядка по стандарту Qi. Гаджет поддерживает работу в моно- и стереорежимах, имеет 6 микрофонов для передачи голоса во время звонков, сенсорное управление, а также поддерживает технологию Powerfin для удобной и фиксированной посадки.