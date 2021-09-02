JBL представил новые наушники для смартфонов и игровых компьютеров

JBL представил новые наушники для смартфонов и игровых компьютеровОбновились сразу несколько популярных моделей
Наушники JBL Reflect Flow PRO оснащены 6,8-миллиметровыми динамиками с возможностью управления через голосовых помощников. Поддерживают адаптивное шумоподавление, фильтрующее шумы, исходя из реальной ситуации, в которой находится пользователь. Звук настраивается именно так, как нужно для лучшего качества. Устройство может работать без подзарядки до 30 часов, благодаря ёмкостному аккумулятору, встроенному в зарядный кейс, и защищены по стандарту IP68. Также поддерживается быстрая зарядка по стандарту Qi. Гаджет поддерживает работу в моно- и стереорежимах, имеет 6 микрофонов для передачи голоса во время звонков, сенсорное управление, а также поддерживает технологию Powerfin для удобной и фиксированной посадки.
Вторая новинка – вкладыши JBL Tune 130NC и Tune 230NC. Устройства популярной линейки получили активное шумоподавление, защищены по стандарту IPX4. Зарядный кейс обеспечивает работу наушников до 40 часов беспрерывного воспроизведения. Обе модели имеют по 2 микрофона в каждом корпусе, поддерживают сенсорное и голосовое управление. Кастомизировать звук наушников можно с помощью приложения JBL Headphones.
Третья линейка беспроводных наушников предназначена для комфортной игры. Это модель JBL Quantum 350, поддерживающая технологию обработки пространственного звука Quantum Surround. Устройство совместимо с ПК и консолями с помощью USB-донгла, работающего на частоте 2,4 ГГц. Для удобных и чётких диалогов предусмотрен направленный отсоединяемый микрофон. Гаджет получил мощный аккумулятор, дающий возможность играть до 22 часов без подзарядки, а с помощью технологии Power & Play гарнитуру можно заряжать во время игры. Технология быстрой зарядки позволяет зарядить гаджет на час рабочего времени всего за 5 минут.