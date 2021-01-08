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Сегодня 13:34
JBL представила новую линейку дорогих беспроводных наушников
В нее вошли JBL Tour ONE и JBL Tour Pro+
Американская компания JBL выпустила новую линейку дорогих беспроводных наушников - JBL Tour. Она включает в себя полноразмерные и внутриканальные наушники, рассчитанные на бизнес-аудиторию.
Полноразмерные JBL Tour ONE поддерживают функцию активного шумоподавления True Adaptive Noise Cancellation и работу голосовых ассистентов Amazon Alexa и Google Assistant. Помимо прочего в наушниках реализована технология JBL ProSound. Новинка получила 40-мм драйверы и четыре микрофона. Время автономной работы этой модели составляет 50 часов, а ее стоимость - 300 долларов.
Также в линейку вошли внутриканальные наушники JBL Tour Pro+, способные работать без подзарядки 8 часов. В то же время, посредством зарядного кейса время автономной работы можно продлить до 30 часов. JBL Tour Pro+ оценили в 200 долларов.